Это будет маршрут из Таллинна через Ригу, Вильнюс, и Жешув во Львов.

Вскоре для украинцев, которые выехали с оккупированных территорий в страны Балтии, заработает бесплатный маршрут из Эстонии, Латвии и Литвы во Львов.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай в эфире информационного телемарафона.

По его словам, пока нет прямого бесплатного маршрута для украинцев, которые выехали с оккупированных территорий через Россию в страны Балтии в Украину.

Из Литвы бесплатно наших граждан во Львов перевозят волонтеры. Но из Эстонии и Латвии не было такого маршрута.

"Поэтому мы договорились сейчас, также благодаря Министерству иностранных дел, с правительствами стран Прибалтики о запуске такого маршрута. Я думаю, что где-то неделя-полторы, и этот маршрут начнет работать", - сказал Бородай.

"Это будет бесплатный маршрут из Таллинна через Ригу, через Вильнюс через Жешув во Львов", - добавил он.

Для того, чтобы украинцам попасть на этот бесплатный рейс нужно обратиться на горячую линию Министерства реинтеграции по телефону 15-48.

Также над информированием украинцев будут работать консульства в Эстонии, Латвии, Литвы.

Ранее сообщалось, что депортированных Российской Федерацией из Украины граждан будут пропускать в страну без документов.

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