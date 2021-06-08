В МВД заявили о перебоях с поставкой бланков.

В Украине в ближайшие дни не будут водительские права, а также документы о регистрации транспорта.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня", - говорится в сообщении.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, с 17 мая в приложении "Дія" можно подать заявку на новое водительское удостоверение. Для тех, у кого есть водительское удостоверение, "Дія" будет ежечасно обновлять раздел "Штрафы". Также будут доступны штрафы, выписанные патрульными. За 5 дней до окончания срока оплаты "Дія" будет напоминать о штрафе.

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Автор: Юрий Годован