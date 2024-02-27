В Мининфраструктуры заявили, что вопросы, которые до сих пор не решены – зона ответственности Польши.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины выполнило все договоренности для предупреждения блокады со стороны польских перевозчиков. Состоялся очередной разговор представителей министерств двух стран, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"Получаем сигналы о якобы присоединении к блокаде польских фермеров также и перевозчиков. Последние приостановили свой протест после договоренностей с Министерством инфраструктуры Польши. Часть из этих договоренностей составляли пункты, на которые согласилось наше министерство. Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. Коллега заверил, что делают все от них зависящее, чтобы перевозчики не возобновили свой протест", – заместителем министра Сергей Деркач.

По его словам, вопросы, которые до сих пор не решены – зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши.

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Деркач также добавил, что сообщил польской стороне о зафиксированных случаях, когда отдельные грузовики проезжают в Украину, минуя блокаду, то есть без очередей. Мининфраструктуры фиксирует такие случаи и ожидает на них официальную реакцию.

В ходе разговора заместитель министра отдельно остановился на том, что вопрос продления "транспортного безвиза" является для Украины важным и срочным.

"В то же время, даже при условии невозвращения перевозчиков на границу, ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста. Сейчас с польской стороны границы заблокированными остаются более 2000 грузовиков", – указали в Минифраструктуры.

Протесты на границе

Ранее УНИАН писал, что протесты на украинско-польской границе усилятся. Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить акции, которые приостановили в январе.

В то же время 27 февраля польские фермеры протестуют не только на границе с Украиной. Они устроили масштабную акцию в Варшаве. Протестующие выступают против импорта продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" ЕС.

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