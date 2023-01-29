Одесские трамваи и троллейбусы уже пятые сутки будут оставаться в депо.

В Одессе городской электротранспорт не сможет выйти на маршруты из-за недостаточности лимитов на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс". "30 января продолжаем вынужденный простой: из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Одессе на сегодня - что надо знать

Как сообщил УНИАН представитель Одесского городского совета, в городе будут курсировать микроавтобусы по своим маршрутам (которые функционировали и раньше). Запускать автобусы по всем маршрутам простаивающего электротранспорта пока не планируется.

"У нас нет возможности, нет автопарка коммунальной собственности, чтобы продублировать автобусами все маршруты трамваев и троллейбусов", - сказал он.

Утром 26 января в Одессе городской электротранспорт остановил работу из-за экстренных отключений света. В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения применены из-за угрозы ракетного обстрела. В тот день в Одесской области были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. С 26 января одесский городской электротранспорт работу не возобновлял.

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