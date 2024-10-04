Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет более 9 лет.

В сентябре автопарк Украины пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает "Укравтопром". "В этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе", - говорится в сообщении. По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации таких авто уменьшились на 19%. Насчет предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.

Эксперты подчеркнули, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 25%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%:

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Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.

Лидером регистраций, среди ввезенных подержанных автомобилей, остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf - 1018 авто;

Renault Megane - 793;

Skoda Octavia - 685;

Volkswagen Tiguan - 483;

Volkswagen Passat - 477;

Nissan Leaf - 440;

Audi Q5 - 426;

Audi A4 - 333;

Tesla Model 3 - 325;

Nissan Rogue - 322.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Украинский рынок авто - последние новости

На сентябрьском рынке Украины наибольшей популярностью среди новых авто пользовался бестселлер Renault Duster. В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых авто. По сравнению с августом текущего года рынок значительно "остыл".

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