В сентябре автопарк Украины пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.
Об этом сообщает "Укравтопром". "В этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе", - говорится в сообщении. По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации таких авто уменьшились на 19%. Насчет предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.
Эксперты подчеркнули, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 25%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%:
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.
Лидером регистраций, среди ввезенных подержанных автомобилей, остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей месяца:
- Volkswagen Golf - 1018 авто;
- Renault Megane - 793;
- Skoda Octavia - 685;
- Volkswagen Tiguan - 483;
- Volkswagen Passat - 477;
- Nissan Leaf - 440;
- Audi Q5 - 426;
- Audi A4 - 333;
- Tesla Model 3 - 325;
- Nissan Rogue - 322.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Украинский рынок авто - последние новости
На сентябрьском рынке Украины наибольшей популярностью среди новых авто пользовался бестселлер Renault Duster. В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысячи новых легковых авто. По сравнению с августом текущего года рынок значительно "остыл".