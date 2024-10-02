Замыкает десятку самых популярных новых авто компактный кроссовер Kia Sportage.

В сентябре наибольшей популярностью на украинском рынке новых авто пользовался бестселлер Renault Duster, который оставил своих конкурентов далеко позади. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Renault Duster является компактным кроссовером-внедорожником, который был впервые представлен в 2009 году под маркой Dacia (входит в состав Renault). Позже были представлены версии под брендом Renault. В 2014 году произвели миллионный Duster.

Сразу за ним в списке самых популярных авто идет компактный кроссовер Toyota RAV4 и Mazda CX-5, которая также является компактным кроссовером.

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В целом ТОП-10 легковушек сентября выглядит так:

Renault Duster - 504 единицы;

Toyota RAV4 - 295;

Mazda CX-5 - 161;

Toyota Hilux - 148; Toyota Hilux - 148;

Škoda Karoq - 138;

Hyundai Tucson - 129;

Škoda Kodiaq - 129;

Škoda Octavia - 128;

Volkswagen Touareg - 114;

Kia Sportage - 112.

Самые популярные авто в Украине и мире - последние новости

В августе лидером на украинском рынке новых легковых авто также оказался Renault Duster. Причем на второй и третьей позиции, как и теперь, оказались Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

Если говорить о европейском рынке новых авто, то там самой популярной моделью в августе оказалась Dacia Sandero. На втором месте оказалась Tesla Model Y, на третьем - Toyota Yaris Cross.

Также напомним, что ранее эксперты назвали наиболее популярную легковушку на мировом рынке новых авто. Им оказался электромобиль Tesla Model Y - с января по май продажи этой модели превысили отметку в 467 тыс. единиц.

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