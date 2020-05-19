Tesla и Panasonic хотят расширить производственные мощности Gigafactory 1

Высокий спрос на аккумуляторы со стороны Tesla превысил текущие возможности завода в Неваде.

Tesla и Panasonic опять сели за стол переговоров, а предметом для обсуждения выступают потенциальные планы по расширению производственных мощностей Gigafactory 1. Факт этих переговоров на недавнем отчете с инвесторами подтвердил финансовый директор Panasonic Умэда Хирокадзу.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Мы наблюдаем высокий спрос со стороны Tesla, превышающий текущие возможности завода в Неваде, составляющие 35 ГВт-ч в год. И прямо сейчас мы ведем переговоры о расширении производства", - цитирует источник слова финансового директора.

Отмечается, что Panasonic является давним партнером Tesla и совладельцем завода Gigafactory 1 в Неваде, но в последние годы отношения между компаниями усложнились, не в последнюю очередь из-за производственных проблем с Tesla Model 3.

В прошлом году Panasonic отказалась от дополнительных инвестиций на сумму до 1,3 миллиарда долларов в расширение мощностей завода Gigafactory 1 до 54 ГВт-ч и от планов по строительству нового аккумуляторного завода для Tesla в Китае. Компания Илона Маска нашла новых партнеров в лице южнокорейской компании LG Chem и китайской CATL. Но трудности с Model 3, как известно, остались далеко позади, и Panasonic, которая недавно отказалась от сотрудничества по Gigafactory 2 в Буффало, судя по всему, снова открыта к переговорам с Tesla.

Строительство Gigafactory 1 в Неваде началось в 2014 году, открыли завод в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов. До четвертого квартала 2019 года предприятие было убыточным, но вот уже два квартала подряд на фоне устойчивого спроса на автомобили Tesla завод остается прибыльным, как и сама компания Tesla - в минувшем квартале чистая прибыль компании составила 105 миллионов долларов. План Tesla по поставкам автомобилей на весь 2020 год составляет 500 тысяч машин и ожидается, что в этом году компания впервые покажет прибыль по итогам всего года.