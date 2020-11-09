Еврокомиссия выступает за то, чтобы обе стороны снизили тарифы на товары других стран.

Европейский Союз введет тарифы на американскую продукцию в споре с производителями самолетов Airbus и Boeing.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Домбровскис напомнил, что недавнее решение Всемирной торговой организации позволило ЕС вводить тарифы.

"И это то, что мы делаем", - сказал он.

Отмечается, что Домбровскис в понедельник принимал участие в неформальном заседании совета иностранных дел по вопросам торговли, основным вопросом которого были торговые отношения с США.

"Постановление, изданная в середине октября Всемирной организацией торговли, позволяет ЕС ежегодно вводить тарифы на импорт США на сумму около 4 миллиарда долларов (3,37 миллиарда евро)", - подчеркивает издание.

Однако Домбровскис отметил что ЕС остается открытым для переговоров при этом Еврокомиссия выступает за то, чтобы обе стороны снизили тарифы на товары других стран.

Решение ВТО, отложенное пандемией COVID-19, последовало за прошлогодним решением этой организации, что позволило Вашингтону ввести тарифы на товары ЕС на сумму 7,5 миллиарда долларов в связи с государственной поддержкой Airbus, у которого есть площадки в Британии, Франции, Германии и Испании.

В совокупности эти два дела представляют собой крупнейший в мире корпоративный торговый спор.

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Автор: УНИАН