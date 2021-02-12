Движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта ограничено на некоторых участках дорог для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

В Волынской и Ивано-Франковской областях действует ограничение движения для грузовых автомобилей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации ГСЧС, проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

В то же время в двух областях движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта ограничено на некоторых участках дорог для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

Где ограничили движение транспорта

В Волынской области движение грузовиков ограничено на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).

Ивано-Франковской области - на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2 тыс. 550 человек и 2 тыс. 20 единиц техники.

Для мониторинга ситуации и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

Снегопады в Украине: ситуация на 12 февраля

С начала непогоды спасатели высвободили из снежных заносов более 1 тыс. 190 транспортных средств, в том числе 49 карет "скорой" и 44 автобуса. Помощь оказана более 1 тыс. 990 гражданам. От ГСЧС привлекалось 647 человек и 208 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны.

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Автор: Юлия Петриченко