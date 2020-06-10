Смотрящий за КП "Киевпасстранс" Кирилюк пытается распространить влияние на "Укрзализницю" - СМИ

По информации СМИ, Павел Кирилюк зашел на «схемы» в «Киевпасстрансе» (КПТ) еще в 2016 году.

Известный по разоблаченным СМИ коррупционным схемам замглавы КП «Киевпасстранс» Павел Кирилюк, часто называемый «смотрящим» за наземным транспортом столицы, решил расширить сферу своего влияния на «Укрзализныцю» и занять более значимую должность.

Об этом говорится в материале "КП в Украине".

По информации СМИ, Павел Кирилюк зашел на «схемы» в «Киевпасстрансе» (КПТ) еще в 2016 году. На посту замглавы предприятия он отвечает за все закупки, ремонт подвижного состава и стройки, заказчиком которых выступает КПТ. Это – наиболее «хлебные» направления, и именно с них «смотрящий» собирает «черную кассу». Расследования о его многомиллионных хищениях, подтвержденные документальными доказательствами, выходят с завидной периодичностью.

“Павел Кирилюк уже давно подумывал над расширением «кормовой базы», планируя распространить свое влияние дальше «Киевпасстранса». Объектом его пристального внимания стала «Укрзализныця». Оперируя значительными суммами, «заработанными» на КПТ, чиновник начал расставлять там своих людей. В первую очередь нужно вспомнить его супругу Елену, которая по должности – заместитель начальника Департамента казначейства в ПАТ «Укрзализныця». Узнаете почерк мастера? Тоже не лезет в начальники, довольствуясь скромной должностью заместителя. Но при этом в казначействе – поближе к финансовым потокам”, - сказано в статье.

Со ссылкой на источники там также отмечается, что Кирилюк планирует продолжать кадровую экспансию в «Укрзализныцю». Потому, вероятно, уже совсем скоро мы услышим о новых людях «смотрящего» на ответственных должностях в УЗ.

“Очевидно, расширения влияния на еще одно ведомство «серому кардиналу» показалось недостаточно – и он в последнее время начал задумываться о высоком. Прозондировав за год ситуацию в новой власти, он понял, что там есть, с кем говорить. И в данный момент замглавы «Киевпасстранса» пытается договорится с новой властью о назначении его на более высокий пост. Если по-простому – хочет банально купить должность посолиднее. Очевидно, Кирилюк ожидает, что новый пост позволит ему эффективнее управлять потоками и КПТ, и УЗ, формально устранившись от происходящих там процессов”, - подчеркнули СМИ.

По их данным, в данный момент Павел Кирилюк ведет переговоры с различными группами влияния. Причем, как в формальной, так и в неформальной обстановке. О чем свидетельствует видео программы «Секретные материалы» о праздновании дня рождения народного депутата Ильи Кивы, где среди влиятельных гостей нардепа был замечен замглавы КП «Киевпасстранс».

“В связи с вышесказанным возникает ряд вопросов. Во-первых, к правоохранителям: почему все дела, заведенные по нарушениям в «Киевпасстрансе», зависают и не доходят до суда? Во-вторых, к генеральному директору КП Дмитрию Левченко: почему вы до сих пор не уволили своего токсичного заместителя – неужели вы не в курсе, как он грабит вверенное вам предприятие? В-третьих, к мэру Киева Виталию Кличко: вас не смущает, что деньги городского бюджета исчезают в «Киевпасстрансе», как в бездонной бочке, а киевляне продолжают предъявлять вам претензии по поводу неудовлетворительной работы и устаревшего парка наземного транспорта?” - резюмируется в статье.

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