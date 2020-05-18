Руководство скоростного филиала "Укрзализныци" отстранили из-за скандала с выбором поставщика питания

По словам Юрика, «Укрзализныця» быстро перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов.

Руководство филиала «Укрзализныци» - «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) отстранено от работы.

Читайте такжеВ вагонах – не более 100 пассажиров: стали известны ограничения в метро во время карантина

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Иван Юрик на своей странице в соцсети Facebook.

«Несколько часов назад принял решение отстранить руководство филиала «Укрзализныци» - «Украинская железнодорожная скоростная компания» от работы. К сожалению, добропорядочность - не всегда главные добродетели отдельных «работников» компании», - написал он.

По словам Юрика, «Укрзализныця» быстро перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов.

«Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно. При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными. Ведь кроме дохода для «Укрзализныци» нам важно обеспечить надлежащий уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую, чтобы конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично. Уверен, что в результате «Укрзализныця» получит выгодные условия сотрудничества, а наши клиенты-пассажиры - качественную продукцию и высокий уровень сервиса», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в «Укрзализныце» состоялся аукцион на определение будущего поставщика питания для пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+". Победу в конкурсе одержала малоизвестная компания "Гринед", которая предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в размере 4,025 млн грн, что всего на 25 тыс. грн. больше, чем у ближайшего конкурента - компании "Вог Кафе", которая предоставляла услуги питания пассажирам УЖСК с 2016 года. Конкурс по определению поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити" был объявлен еще в конце прошлого года.