На станциях ОККО и WOG автогаз вырос в цене до 28,99 и 29,11 грн/л соответственно.

Средняя цена на сжиженный газ за октябрь в сетях АЗС выросла на 8,2%, до 28,41 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Отмечается, что на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,08 грн/л и 2,25 грн/л, до 28,99 и 29,11 грн/л соответственно.

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Сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л к цене на 3 октября). На станциях KLO и SOCAR автогаз подорожал на 2,50 грн/л, до 28,54 и 28,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 1,3-2,9 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Олас" и других.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

21 сентября Верховная Рада приняла закон о возвращении акцизов на топливо. 28 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1 000 литров; дизель – 100 евро за 1 000 литров; биотопливо – 100 евро за 1 000 литров; газ – 52 евро за 1 000 литров.

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