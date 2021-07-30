За последние месяцы менеджмент Укрзализныци смог стабилизировать ситуацию в компании, параллельно запустив ряд важных преобразований.

Об этом написал в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Так, компании удалось выйти на рекордно низкую за последние годы продолжительность оборота грузовых вагонов - 7 суток. В 2019 этот показатель составлял более 9,2 суток.

"Для понимания - чем быстрее движутся вагоны, тем больше грузов можно перевезти. Чтобы достичь такого результата, необходим целый комплекс управленческих и организационных решений", - пояснил эксперт.

В конце июля компания сообщила о том, что ей удалось выйти на рекордные цифры в важнейшем направлении работы - погрузке грузов. Сейчас этот показатель составляет более 801 тыс. тонн ежедневно.

Как отметил Быков, Укрзализныця начала распродажу непрофильных активов: "Первые непрофильные активы (от спортклубов до магазинов) уже выставлены через Prozorro на аукцион по стартовой стоимостью более 40 млн грн".

Также через систему Prozorro УЗ уже провела первые аукционы по сдаче в аренду помещений вокзалов в Днепре, Запорожье и Хмельницком, что потенциально может приносить компании больше 100 млн грн. на год.

"Еще одним источником пополнения доходной части УЗ стала продажа металлолома. Здесь железнодорожники с гордостью говорят о прорыве. С начала года его реализовали на сумму более 1 млрд грн.", - добавил эксперт.

Такие действия положительно сказались на состоянии компании. Как заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, по итогам второго квартала этого года она вышла на прибыль в размере 230 млн грн.

"За деньги бюджета уже в этом году компании должны быть поставлены 100 пассажирских вагонов отечественного производства - предоплату Крюковскому вагоностроительному заводу УЗ уже перечислила", - отметил Быков.

Дополнительно, в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией, ожидается поставка 130 новых локомотивов с частичной локализацией их производства в Украине.

При этом, по мнению Быкова, сейчас у руководства Укрзализныци связаны руки для дальнейшего обновления компании.

"Для продолжения реформы УЗ, как минимум, необходимо принять закон о железнодорожном транспорте. Ну и решить вопрос с руководством компании. Перезагрузить наблюдательный совет, чей срок работы уже практически истек, и назначить постоянное правление - уже без всяких приставок и.о.", - констатировал он.

Автор: Григорий Бондарь