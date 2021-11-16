Ранее они были закреплены за Министерством развития громад и территорий.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому Министерство инфраструктуры получает полномочия по определению системы ценообразования в сфере строительства автодорог общего значения.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования" №2234 проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Стоит отметить, что ранее полномочия по утверждению сметных норм и нормативов было закреплено за Министерством развития громад и территорий, а этот законопроект предлагает передать их центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства, то есть Министерству инфраструктуры.

"Разработка и утверждение нормативов определения стоимости нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, определение порядка их применения осуществляет центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Большая стройка":

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого осуществляется строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

4 февраля 2021 года Рада упростила получение права на строительство дорог.

Автор: Дмитрий Шварц