Для бесплатного проезда понадобится специальная транспортная карта.

В родном городе президента Владимира Зеленского - Кривом Роге - с 1 мая 2021 года проезд в общественном транспорте станет бесплатным при наличии специальной транспортной карты.

Как пишет "Первый Криворожский", об этом стало известно накануне в ходе сессии городского совета.

Мэр Константин Павлов отметил, что детали нововведения станут известны после того, как проект пройдет все регуляторные процедуры. Пока неизвестно, сколько денег из городского бюджета потратят на бесплатный проезд для горожан.

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С 1 января 2021 года бесплатно в общественном транспорте будут ездить педагоги, медики, сотрудники социальных служб, детских садов и ДЮСШ, которые подчиняются городскому совету. Всего с 1 января бесплатно в общественном транспорте будут ездить более 35 тысяч криворожан.

"Радио Свобода" сообщает со ссылкой на пресс-службу мэрии, что бесплатный проезд предусмотрен горбюджетом на 2021 гол, принятым 23 декабря. Проехаться бесплатно можно будет по "карте криворожанина", для нее разработают специальное программное обеспечение.

В проекте бюджета предполагалось, что отмена платы за проезд в транспорте будет стоить городу 116 миллионов гривень в 2021 году.

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Автор: УНИАН