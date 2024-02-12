В ГПСУ не исключают, что блокировка в направлении пункта пропуска Шегини может возобновиться.

Блокировка происходит на двух направлениях со стороны польской границы, образовались очереди.

"Участники блокады препятствуют движению грузовых транспортных средств на направлении пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

При этом отметил, что ранее было разблокировано направление пункта пропуска Шегини. "Сейчас движение происходит, но нельзя исключать того, что такие действия могут возобновиться", - сказал Демченко.

Видео дня

Он рассказал, что на территории Польши в очереди на двух заблокированных направлениях 1050 грузовиков - 400 из них напротив Рава-Русской и 650 напротив пункта пропуска Ягодин.

По его словам, есть очередь из 1000 грузовиков в направлении пункта пропуска Краковец. "Это направление не блокируется, но очередь возникла из - за того, что другие направления блокируются и водители ищут альтернативные направления для пересечения границы", - добавил Демченко.

В ГПСУ отметили, что на тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств есть возможность пересечения границы и легковыми автомобилями, и автобусами.

Ситуация на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, 10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика".

Перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Видео из очереди на польской стороне границы опубликовали на странице Granica / граница PL-UA в Facebook. Автор видео рассказал, что блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. Но из скольких грузовиков высыпали зерно неизвестно.

На месте работала полиция. У польских фермеров и украинских водителей, чье зерно высыпали, взяли данные.

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