В УЗ просят пассажиров, которые уже в пути, учесть изменения во времени прибытия для планирования дальнейших возможных пересадок.

Ряд поездов "Укрзализныци" на Перемышльском направлении снова курсирует с отставанием от графика схождения грузового поезда вблизи Медики в Польше 20 декабря.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, чешский рейс RJ1022 в Прагу дождался ночью украинских пассажиров и отправился в 3:22, сейчас уже на подъезде к столице Чехии - спасибо чешским коллегам за взаимодействие.

Отмечается, что проезд на польской границе был полностью восстановлен вечером в среду, но из-за инцидента пять поездов отправились с задержкой:

Видео дня

- №716/715 Перемышль-Киев отправился со станции Львов в 09: 42 (+7:07);

- №31/32 Перемышль-Запорожье +5:37;

- №51/52 Перемышль-Киев +3: 00;

- №35/36 Перемышль-Одесса +1: 55;

- №37/38 Ужгород - Одесса +1:55.

В УЗ просят пассажиров рейсов, которые уже в пути, учесть изменение во времени прибытия для планирования дальнейших возможных пересадок.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" добавила места в поездах на самых ажиотажных направлениях декабря. 19 декабря стало известно, что в связи с ростом спроса УЗ назначила ряд дополнительных вагонов к поездам, курсирующим по самым популярным маршрутам. Дополнительные места уже появляются на рейсах: 67/68 Киев – Варшава; 7/8 Черновцы – Киев; 88/87 Ковель – Запорожье; 98/97 Ковель – Киев; 194/193 Кривой Рог – Ясиня; 192/91 Львов – Киев.

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