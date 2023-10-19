Компания Илона Маска может столкнуться с "огромными проблемами" в наращивании производства Tesla Cybertruck.

Компания американского изобретателя Илона Маска Tesla, несмотря на трудности с наращиванием производства, наконец начнет поставки футуристического пикапа Cybertruck уже 30 ноября.

Как сообщает Reuters, Tesla Cybertruck бросит вызов лидерам на рынке электрических пикапов, таким как Rivian R1T, Ford F-150 Lightning и General Motors Chevrolet Silverado EV.

По словам Маска, он хотел бы "сдержать ожидания" в отношении грузовика и добавил, что компания может столкнуться с "огромными проблемами" в наращивании производства и прибыли.

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"Мы вырыли себе могилу из Cybertruck", - сказал он в ответ на вопрос о прибыли. Он уточнил, что частично из-за увеличения выпуска грузовика, автопроизводитель понес некоторые убытки.

Отмечается, что автокомпания способна производить более 125 тыс. Cybertruck в год. При этом сам Маск добавил, что к 2025 году это количество может вырасти до 250 тыс.

По его словам, сейчас есть более миллиона предварительных заказов на этот грузовик. Эти заказы включали размещение небольшого депозита.

В свою очередь некоторые аналитики скептически относятся к вероятным продажам, особенно в ближайшей перспективе.

"Я бы не ожидал, что Tesla будет продавать или производить около 125 тыс. пикапов", - сказал стратег по акциям Morningstar Сет Гольдштейн. "Но я думаю, что они дают нам понять, какую мощность они собираются выделить для Cybertruck по мере наращивания производства", - добавил он.

Ожидается, что автопроизводитель объявит цену на автомобиль 30 ноября.

Четыре года назад компания ожидала, что цена на этот пикап будет ниже $40 тыс., но с тех пор цены на электромобили выросли. Конкурент R1T стоит от $73 тыс., А F-150 Lightning – от $50 тыс.

Электропикап Cybertruck: что известно

Американский изобретатель Илон Маск представил Cybertruck еще в 2019 году, но массовое производство постоянно задерживалось. Миллиардер объяснил это проблемами с поставками компонентов.

В мае 2023 года предприниматель пообещал акционерам компании, что Tesla будет способна производить 250 тыс. Cybertruck в год, ориентируясь на спрос.

В июле сообщалось, что Tesla собрала первый грузовой электропикап Cybertruck на заводе в Остине.

Илон Маск обещал, что Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода 400 км, 480 км и 800 км. Самый дешевый "бюджетный" вариант Cybertruck обойдется $40 тыс., а самая дорогая версия будет стоить в $70 тыс.

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