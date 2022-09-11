За 8 месяцев 2022 года портами Дуная перевалено 3,4 млн тонн зерновых.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину переработка грузов через три дунайских порта в Одесской области выросла более чем в 2,6 раза.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информируя жителей о событиях в регионе за 200 дней полномасштабной войны.

Он отметил, что война создала возможности для роста в трех портах в устье Дуная - Измаильского, Ренийского и Усть-Дунайского. Определенный период это были единственные три порта из 13, которые смогли полноценно работать в Украине.

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"В мирное время на них приходилось чуть меньше 5% экспорта. Нами отработана и обеспечена стабильная работа логистических маршрутов отправления зерновых грузов через порты Дуная. Отмечу, что переработка грузов через дунайские порты - Рени, Измаил, Килия возросла более чем в 2,6 раза, в том числе экспорт в 3,2 раза. За 8 месяцев 2022 года портами Дуная перевалено 3,4 млн тонн зерновых", - сказал глава ОВА.

Он напомнил, что также открыто движение по каналу устья Быстрое судового хода из реки Дунай к Черному морю. По состоянию на сегодня 180 торговых судов с украинской аграрной продукцией прошли каналом устья Быстрое (337 вместе с Сулинским каналом).

Кроме этого, возобновлено железнодорожное сообщение с Республикой Молдова - открыт обновленный железнодорожный участок Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова) протяженностью 20,9 км, который не работал более 20 лет. Возобновление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак моста через Днестровский лиман российскими оккупантами.

"Теперь имеем альтернативу – главный железнодорожный маршрут для сообщения Одессы и Дунайских портов – "Рени" и "Измаил" надежно подключен к железнодорожному сообщению. Рассчитываем, что объем грузоперевозок составит 10 млн тонн в год", - сказал Марченко.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что по "зерновому коридору" морем Украина экспортировала уже первый с начала войны миллион тонн агропродукции.

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем.

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