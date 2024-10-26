Современные гаджеты переводят стрелки автоматически, о механических часах придется позаботиться самим.

В воскресенье, 27 октября, в 04:00 Украина переводит стрелки часов на 1 час назад, из-за чего поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому времени. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Не опоздайте на поезд. Ведь в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современные гаджеты переводят стрелки автоматически. А о механических часах придется позаботиться самим.

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Переход на зимнее время - что известно

Зимнее время относится к часовому поясу GMT +2, который считается естественным для Украины. Если отменить перевод часов, то это может иметь несколько неприятных последствий.

Переход на зимнее время должен был стать окончательным, ведь ВР проголосовала за отмену перевода часов в Украине. Однако перевод часов в Украине может остаться, потому что президент Владимир Зеленский так и не подписал соответствующий закон. Впрочем, сроки для наложения вето на законопроект также истекли. Поэтому пока неизвестно, будут ли в будущем еще переводить время.

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