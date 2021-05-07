Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Розничные сети АЗС в Украине в период с 30 апреля по 7 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,4–1 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

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Так, например, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек за литр, до 29,99 грн, бензин А-95 — на 1 грн/л, до 30,99 грн. В сети AMIC цены на бензины выросли на 48 копеек за литр, до А-92 - 28,38 грн и А-95 - 29,38 грн.

В сети KLO бензин А-92 подорожал на 50 копеек за литр, до 29,69 грн, А-95 — на 60 копеек за литр, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).

UPG подняла цены бензинов на 70 копеек за литр, дизельного топлива — на 30 копеек за литр.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 копеек за литр, «БРСМ-Нафта» на 31 копейку за литр повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов — на 50 копеек за литр.

На «Авантаж 7» все топливо подорожало на 50 копеек за литр.

На заправках Chipo, «Параллель», «Автотранс», Shell, BVS, AMIC, Prime, «Фактор» и других цены на топливо выросли на 10–90 коп./л.

Средняя цена бензина А-92 составила 28,05 грн/л, А-95 подорожал до 29,05 грн/л, ДТ — до 28,28 грн/л.

Что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

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Автор: Игорь Орел