Также вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации.

При государственной регистрации авто по желанию лица будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации) с последующим изготовлением у специализированных субъектов хозяйствования. Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, соответствующее решение принято Кабинетом министров.

Отмечается, что принятое постановление направлено на приведение актов правительства в соответствие с изменениями в закон "О дорожном движении" и внедрением связанных с этими изменениями новых услуг.

Документом также вводится возможность бронирования номерных знаков или их буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки).

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"Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн, кроме платных номерных знаков). Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств", - проинформировали в МВД.

Покупка авто в Украине - актуальное

За май украинский автопарк пополнился на почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле.

В мае 2023 года на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто, что является лучшим результатом за последние 15 месяцев.

Также в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

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