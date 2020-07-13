Из-за пандемии в мире резко вырос спрос на велосипеды

Производители велосипедов не успевают удовлетворить растущий спрос на свою продукцию

Во время карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса в мире выросла популярность велосипедов.

На западных рынках и в Азии производители велосипедов не успевают удовлетворить растущий спрос на свою продукцию. Об этом сообщает Financial Times.

Многие магазины по всему миру распродают велосипеды сразу же, после завоза новой партии. Онлайн-продажи велосипедов во Франции подскочили на 350% в апреле на фоне распространения коронавируса в Европе.

Читайте такжеИммунолог: вторую волну пандемии коронавируса в Украине ожидают осенью (видео)

Глобальная сеть спортивных товаров Decathlon сообщила, что во многих из ее магазинов закончились бюджетные модели велосипедов, и «десятки тысяч» человек находятся в ожидании новых поставок. Компания стала покупать подержанные велосипеды для ремонта и перепродажи, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей.

Как пишет издание, спрос на велосипеды обусловлен тем, что многие люди стремятся избежать езды в общественном транспорте из-за возросшего риска заражения коронавирусом.

Рост популярности велосипедов также связан с резким падением автомобильного трафика на дорогах во многих городах мира.

Как сообщал УНИАН, немецкий вирусолог считает, что уничтожить COVID-19 человеку не удастся.

13 июля 2020 года во Франции сообщили, что к 2021 году нет 100-процентной уверенности, что удастся создать эффективную вакцину против коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram