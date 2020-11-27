Наличие такого сертификата говорит о том, качество сборки "скорых" в ООО "Автоспецпром" полностью соответствует требованиям Groupe PSA, в том числе к производственному процессу и контролю качества.

Ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи – ООО "Автоспецпром" – успешно прошел проверку на соответствие стандартам европейского автогиганта Groupe PSA, получив соответствующий сертификат с наивысшим уровнем оценки. Это первый случай в истории страны, когда украинская компания, которая занимается конверсией базового шасси в "скорые", получает сертификат такого уровня.

Информацию подтвердил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Наличие такого сертификата говорит о том, качество сборки "скорых" в ООО "Автоспецпром" полностью соответствует требованиям Groupe PSA, в том числе к производственному процессу и контролю качества.

"Этот сертификат свидетельствует о том, что качество, безопасность и надежность наших автомобилей скорой медицинской помощи признали не только в Украине, но и в Европе. Мы много и усердно работали над тем, чтобы "скорые", которые мы производим, соответствовали самым высоким стандартам ЕС", – подчеркнул Коморкин.

Сертификацией украинского предприятия занималась признанная во всем мире французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas.

ООО "Автоспецпром" уже 8 лет обеспечивает медиков качественными и надежными "скорыми". На предприятии говорят, что уже давно и плодотворно сотрудничают с Groupe PSA. Например, весной этого года они провели совместную кампанию по оказанию помощи Минздраву Украины, бесплатно отремонтировав сто "скорых" на базе Peugeot и Citroën.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН