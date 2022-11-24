Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак и восстановить график.

Одесская железная дорога запустила пригородные поезда, несмотря на перебои с энергоснабжением после вчерашних массированных ракетных атак РФ на энергосистему Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской железной дороги.

Отмечается, что будет курсировать ряд поездов. В частности, №6258 Одесса – Подольск" будет отправляться в 17:33 и прибывать в 21:39, обратно поезд №6253 будет отправляться в 03:56 и прибывать в 07:53.

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Поезд № 6206 "Одесса – Мигаево" будет отправляться в 20:14 и прибывать в 22:12, обратно поезд №6201 будет отправляться в 05:38 и прибывать в 07:18.

Поезд №6408 "Одесса – Колосовка" будет отправляться в 20:23, прибывать в 23:26, обратно поезд №6401 будет отправляться в 03:58 и прибывать в 07:27.

Кроме того, в пределах Кировоградской и Черкасской областей будут курсировать пригородные поезда: №6507 "Знаменка – Цветково" будет отправляться в 16:17, прибывать в 21:45; №6510 "им. Тараса Шевченко – Знаменка" будет отправляться в 19:25, прибывать в 23:07; №6641 "Цветково – Мироновка" будет отправляться в 06:00, прибывать в 07:40; №6504 "Цветково – Знаменка" будет отправляться в 06:05, прибывать в 11:29.

Пригородные поезда в пределах Черкасской и Николаевской областей курсируют согласно расписанию.

"Просим пассажиров внимательно следить за оперативной информацией на станциях, вокзалах и официальных каналах коммуникации "Укрзализныци". Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак и восстановить график", – говорится в сообщении.

Как работает железная дорога после ракетных ударов 23 ноября

23 ноября 2022 года "Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за российского ракетного удара. Также были задержки в движении поездов.

В то же время 24 ноября 2022 года был ограничен маршрут ряда поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках.

В случае отказа от альтернативного варианта поездки пассажиры ограниченных рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов.

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