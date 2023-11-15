Отмечается, что на станции есть элементы с коммунистической символикой.

Привычный киевлянам вид станции метро "Вокзальная" с 15 ноября изменится. Решение принято в рамках декоммунизации.

Киевский метрополитен сообщил, что на станции стартовали работы по маскировке элементов архитектурного убранства с коммунистической символикой.

"В рамках декоммунизации и дерусификации на станции метро "Вокзальная" начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Подходящие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты", - говорится в сообщении пресс-службы метро в Facebook.

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Стоит отметить, что станция метрополитена "Вокзальная" - недвижимый объект культурного наследия - памятник градостроительства и архитектуры местного значения, произведение инженерного искусства, поэтому имеет охранный статус и охраняется государством.

КП "Киевский метрополитен" эксплуатирует и удерживает станцию с соблюдением требований законодательства и как балансодержатель несет ответственность за недвижимое имущество.

Предприятие уже направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции.

Декоммунизация в Украине - последние новости

Советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец 15 ноября сообщил, что в столице демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, находившийся в парке имени Ивана Багряного (бывший парк Пушкина).

Скульптуру осторожно сняли с постамента с помощью автокрана. После этого памятник погрузили на грузовик и вывезли.

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