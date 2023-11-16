Новые таблички закупят для переименования станции "Зверинецкая" и "Площадь украинских героев".

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует приобрести таблички с названиями переименованных станций метро на сумму в 929 тыс. грн.

Согласно соответствующему тендеру, размещенного на сайте государственных закупок Prozorro, буквы планируют закупить для переименования двух станций метро – "Зверинецкая" (ранее "Дружбы народов") и "Площадь украинских героев" (ранее Площадь "Льва Толстого").

Отмечается, что 8 комплектов должны быть изготовлены из полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием.

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Победителя тендера должны определить 23 ноября. Ожидаемое завершение работ - до 29 февраля 2024 года.

Скандальные закупки - последние новости

В октябре стало известно об объявлении национальным заповедником "София Киевская" тендера на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов собора. Реставрация куполов продлится 5 лет, а общая стоимость работ составляет 79 млн 203 тыс. грн.

Всего только с 22 по 27 октября в системе "Прозорро" было обнародовано 75 тыс. сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн. Четверть всех закупок – почти 4 млрд грн – составляли ремонты дорог и мостов.

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