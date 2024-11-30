Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В воскресенье, 1 декабря 2024 года, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом информирует Управление государственной охраны (УГО).

"1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству Украины, военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украине с официальным визитом.

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Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

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В Киеве разрешат движение легковых авто и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту. Соответствующее решение поддержал Совет обороны столицы. В то же время для большегрузного транспорта новый мост будет закрыт.

Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко, уже 2 декабря в столице начнут устанавливать главную елку страны. Торжественное открытие запланировано традиционно на День Святого Николая, 6 декабря.

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