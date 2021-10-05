Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines (Supernova Эарлайнз").

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Supernova Airlines будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал", а рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, добавили в "Новой почте".

Как отметил СЕО "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский, для перевозки отправлений клиентов компания сотрудничает с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарна за плодотворное сотрудничество, однако объемы перевозок неуклонно растут, поэтому нужно осваивать новые горизонты.

"Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", - цитирует Беневитского пресс-служба компании.

"Новая почта": что необходимо знать

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

Автор: Дмитрий Шварц