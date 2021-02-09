Из-за снегопадов движение для грузовиков ограничено в 7 областях страны.

В Украине из-за снегопадов движение для крупногабаритного транспорта ограничено на дорогах в 7 областях: Киевской, Житомирской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Волынской.

Читайте такжеЗимняя стихия: "Укравтодор" рассказал о борьбе со снегом на дорогахОб этом сообщает ТСН.ua.

"В Житомирской области заметало и накануне - сейчас там насыпало выше колена", - говорится в сообщении.

Со вчерашнего дня на границе Житомирской и Киевской областей начал работать пункт обогрева.

"Коммунальщики, спасатели и полиция всю ночь работали в усиленном режиме. И если первые расчищали засыпанные снегом дороги и улицы, то полиция и спасатели предоставляли помощь водителям, попавшим в снежные ловышки", - подчеркивает издание.

Отмечается, что из сугробов освободили более трех десятков автомобилей. Большинство из них - грузовые автомобили, но была и карета скорой помощи.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: УНИАН