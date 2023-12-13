С июня Управление успешно прошло все этапы определенного плана признания.

Главное управление государственной авиации (ГУДАУ) получило сертификат признания, как компетентного органа по вопросам военной летной годности, который отвечает стандартам НАТО

Первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, соответствующее решение было принято во время заседания авиационного комитета (АВК) НАТО с участием руководителей национальных военных авиационных органов стран-членов и стран-партнеров НАТО.

В сообщении отмечается, что Главное управление государственной авиации является уполномоченным органом Министерства обороны Украины, предназначенным для реализации государственной политики в области государственной авиации Украины и обеспечения в пределах полномочий, предусмотренных законом, реализации государственной политики по оборонным вопросам, связанным с использованием воздушного пространства Украины и защитой суверенитета государства в мирное время и особый период.

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По словам Павлюка, представители ГУДАУ на постоянной основе принимают активное участие в заседаниях АВК НАТО, на которых рассматриваются различные аспекты авиационной деятельности стран-членов и стран-партнеров НАТО.

"В июне 2023 года был подписан план признания ГУДАУ (NATO Recognition Plan (RP) with HOSAU). Согласно ему, Главное управление было включено в процесс признания НАТО (NATO Recognition Process, NRP). Структура в короткий срок успешно прошла все этапы указанного плана", - информирует первый заместитель министра обороны.

Павлюк отметил и о расширении сотрудничества на двухсторнном уровне - во время заседания авиационного комитета НАТО состоялось подписание и обмен сертификатами признания между ГУДАУ и управлением военной авиации Чешской Республики (MAA CZE). Такое соглашение позволит взаимно признавать сертификаты, выданные ГУДАУ и MAA CZE во всех сферах авиационной деятельности.

"Отдельно отмечу, что Национальным Советом по летной годности МО США в сентябре этого года было продлено действие сертификата признания ГУДАУ как компетентного органа по вопросам военной летной годности на следующий 4-летний период — до сентября 2027 года. Полученные признания будут способствовать эффективному сотрудничеству Украины как с Альянсом в целом, так и с отдельными странами-членами", - подчеркнул он.

Украина в НАТО - последние заявления

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что будущее Украины, по его убеждению, связано с НАТО, и в этом нет никаких сомнений. По его словам, надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора.

Ранее, 12 июля, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Альянса согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Они отметили, что получение приглашения будет зависеть от воплощения ряда условий.

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в эксклюзивном интервью изданию The Telegraph в начале декабря высказал мнение, что Украина может вступить в ЕС и НАТО еще до окончания войны с РФ.

По его словам, это можно сделать по примеру Германии времен Холодной войны. Снайдер отметил, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО должно быть обусловлено ее сопротивлением, а не окончательной деоккупацией территорий.

Он напомнил, что ФРГ изначально входила в ЕС и НАТО, хотя, согласно собственному законодательству, не контролировала определенную свою конституционную территорию (тогдашняя Германская Демократическая Республика).

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