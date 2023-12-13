Главное управление государственной авиации (ГУДАУ) получило сертификат признания, как компетентного органа по вопросам военной летной годности, который отвечает стандартам НАТО
Первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, соответствующее решение было принято во время заседания авиационного комитета (АВК) НАТО с участием руководителей национальных военных авиационных органов стран-членов и стран-партнеров НАТО.
В сообщении отмечается, что Главное управление государственной авиации является уполномоченным органом Министерства обороны Украины, предназначенным для реализации государственной политики в области государственной авиации Украины и обеспечения в пределах полномочий, предусмотренных законом, реализации государственной политики по оборонным вопросам, связанным с использованием воздушного пространства Украины и защитой суверенитета государства в мирное время и особый период.
По словам Павлюка, представители ГУДАУ на постоянной основе принимают активное участие в заседаниях АВК НАТО, на которых рассматриваются различные аспекты авиационной деятельности стран-членов и стран-партнеров НАТО.
"В июне 2023 года был подписан план признания ГУДАУ (NATO Recognition Plan (RP) with HOSAU). Согласно ему, Главное управление было включено в процесс признания НАТО (NATO Recognition Process, NRP). Структура в короткий срок успешно прошла все этапы указанного плана", - информирует первый заместитель министра обороны.
Павлюк отметил и о расширении сотрудничества на двухсторнном уровне - во время заседания авиационного комитета НАТО состоялось подписание и обмен сертификатами признания между ГУДАУ и управлением военной авиации Чешской Республики (MAA CZE). Такое соглашение позволит взаимно признавать сертификаты, выданные ГУДАУ и MAA CZE во всех сферах авиационной деятельности.
"Отдельно отмечу, что Национальным Советом по летной годности МО США в сентябре этого года было продлено действие сертификата признания ГУДАУ как компетентного органа по вопросам военной летной годности на следующий 4-летний период — до сентября 2027 года. Полученные признания будут способствовать эффективному сотрудничеству Украины как с Альянсом в целом, так и с отдельными странами-членами", - подчеркнул он.
Украина в НАТО - последние заявления
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что будущее Украины, по его убеждению, связано с НАТО, и в этом нет никаких сомнений. По его словам, надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора.
Ранее, 12 июля, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Альянса согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Они отметили, что получение приглашения будет зависеть от воплощения ряда условий.
Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в эксклюзивном интервью изданию The Telegraph в начале декабря высказал мнение, что Украина может вступить в ЕС и НАТО еще до окончания войны с РФ.
По его словам, это можно сделать по примеру Германии времен Холодной войны. Снайдер отметил, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО должно быть обусловлено ее сопротивлением, а не окончательной деоккупацией территорий.
Он напомнил, что ФРГ изначально входила в ЕС и НАТО, хотя, согласно собственному законодательству, не контролировала определенную свою конституционную территорию (тогдашняя Германская Демократическая Республика).