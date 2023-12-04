Это можно сделать по примеру Германии времен Холодной войны.

Будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО должно быть обусловлено ее сопротивлением, а не окончательной деоккупацией территорий.

Об этом заявил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в эксклюзивном интервью изданию The Telegraph. По его словам, люди должны понять, что Украина может присоединиться и к ЕС и Альянсу еще до того, как отвоюет каждый квадратный километр своей территории.

Снайдер объяснил, что в этом случае можно применить тот же сценарий, по которому действовала Федеративная Республика Германия до объединения страны в 1990 году. ФРГ изначально входила в ЕС и НАТО, хотя, согласно собственному законодательству, не контролировала определенную свою конституционную территорию (тогдашняя Германская Демократическая Республика).

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"Очень важно признать, что просто физически оккупировав часть украинской территории, Россия не может остановить эти процессы. Украина своими действиями вполне заслужила право быть в Европейском Союзе", - подчеркнул профессор.

Война в Украине - вступление в ЕС и НАТО

Украина подала заявление на вступление в НАТО еще в сентябре 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что наша страна может присоединиться к блоку, если проведет все необходимые реформы после войны. Недавно он был поражен настроенностью украинцев.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что выполнено 90% реформ. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовку к переговорному процессу с Европейским Союзом по вступлению.

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