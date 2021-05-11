Тяжелая техника начала демонтаж покрытия, перильного ограждения и пролетных строений.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в селе Куцеволовка Кировоградской области стартовали работы по демонтажу моста на км 292 дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь. Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

Тяжелая техника начала демонтаж покрытия, перильного ограждения и пролетных строений. На время работ движение транспорта направлено обходом, который находится рядом с мостом.

Соседний мост, расположенный на км 294 дороги, также нуждается в обновлении. Работы по демонтажу этого объекта начнутся в скором времени.

Всего в 2021 году программа Президента охватит 273 км дорог государственного значения Кировоградщины.

Напомним, в рамках Национальной программы восстановления мостов, которая является частью программы «Большая стройка», в 2020 году обновили 158 объектов. В этом году, по словам заместителя главы Офиса Президента, координатора «Большой стройки» Кирилла Тимошенко, центральная власть планирует отремонтировать, реконструировать и построить 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

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Автор: Иван Бойко