На Днепропетровщине с завтрашнего дня заработает пригородный железнодорожный транспорт

Движение восстановят с 5 июня.

Сегодня вечером Днепропетровская региональная комиссия по техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании разрешила возобновить движение пригородного железнодорожного транспорта с 5 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета, ссылаясь на соответствующий протокол комиссии.

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«Региональная комиссия по ТЭБ и НС позволила смягчить карантин в области. Завтра имеет право работать железнодорожный транспорт в пригородном и междугородном сообщениях в пределах количества мест для сидения», - говорится в сообщении.

Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», которая обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, с 1 июня частично возобновила движение в Запорожской области, по Днепропетровской области решением региональной комиссии по ТЭБ и ЧС дата была отсрочена.

Справка УНИАН. В 2019 году пригородными поездами по Днепропетровской области перевезли более 9.7 млн пассажиров. Ежедневно в рейс выходили около 120 поездов, которые в среднем перевозили 26.5 тыс. пассажиров.

Как сообщал ранее УНИАН, убытки "Укрзализныци" за карантин по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривен, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривен. В этой ситуации повышение стоимости железнодорожных билетов – самый простой путь компенсации потерь.

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