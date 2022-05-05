Средняя цена на сжиженный газ выросла до 31,43 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине по состоянию на 5 мая выросла на 53 копейки – до 31,43 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Самую большую и в то же время рекордную цену на продукт установлено на днепропетровской сети "Нефтек" – 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 мая).

В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась на 1,95 грн/л, до 31,95 грн/л.

На станциях BVS автогаз подорожал на 1,5 грн/л, до 32,99 грн/л соответственно.

"Из-за дефицита бензина на АЗС и ажиотажного спроса объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%", - напомнили эксперты.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Из-за недостатка топлива многие АЗС закрылись, а на работающих наблюдаются огромные очереди.

Эксперты прогнозируют, что нынешняя ситуация может наблюдаться в ближайшие несколько месяцев. "В лучшем случае клиенты будут покупать топливо на заправках по 5 литров", - предполагает гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

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