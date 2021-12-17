На станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л.

За неделю (10-17 декабря) розничные сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо.

Цены были изменены в пределах 10-40 коп./л. Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

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В частности, на станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельное топливо — на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

В сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

Такие сети как SOCAR, "Параллель", "Укргаздобыча", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л.

В сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 — до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л и ДТ — до 29,96 грн/л. Сеть Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "пятерки" — на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.

Автор: Елена Коваленко