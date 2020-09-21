Теперь заинтересованные учреждения и каждый гражданин по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно могут проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua электронный сервис «Проверка водительского удостоверения».

Об этом сообщила пресс-служба МВД на своем сайте.

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Права и категории

В частности, этот сервис предоставляет возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

По словам заместителя главы Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, этот сервис будет полезен также представителям других государств.

«Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», - цитирует пресс-служба слова Смольянинова.

Также сообщается, что для представителей других государства доступна англоязычная версия сервиса.

Техпаспорт

Кроме этого, на сайте hsc.gov.ua работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Хронология событий

Министерство внутренних дел обновило правила выдачи водительских прав. Соответствующие изменения были внесены 22 мая 2020 года в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

В июне Министерство внутренних дел Украины запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД», позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и оплатить их.

В марте МВД ввело электронный обмен информацией между своими сервисными центрами и автошколами, который предусматривает отмену процедуры получения в сервисных центрах бумажных бланков о завершении учебы в автошколе.

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Автор: Павел Степанец