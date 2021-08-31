Почти половина проданных авто пришлась на рынок Китая.

Продажи электромобилей в мире в первом полугодии этого года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, выросли на 160% - до 2,6 млн штук.

Об этом говорится в исследовании международной аналитической компании Canalys.

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Отмечается, что 47% проданных электрокаров пришлось на рынок Китая, 40% - на рынок Европы, 10% - на рынок США.

Компаниями-лидерами глобального рынка по итогам первого полугодия стали американская компания Tesla – 15-процентная доля рынка, немецкая VW Group – 13%, китайский SGMW – 11%, немецкая BMW Group – 6% и транснациональная компания Stellantis – 6%.

Canalys:

Canalys - международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

Электромобили в Украине:

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 12% – до более 3 тыс. единиц.

Автор: Павел Степанец