Количество пассажиров столичного метро ежедневно растет на 100 тысяч – Кличко

Вчера киевская подземка перевезла 536 тысяч пассажиров.

Пассажиропоток открытого после смягчения карантина Киевского метрополитена растет стремительными темпами.

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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Столичное метро вчера, в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первых два дня – всего 773 тысячи. То есть, ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек», – сообщил он.

Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.

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