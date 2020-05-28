Количество пассажиров столичного метро ежедневно растет на 100 тысяч – Кличко
13:05, 28 мая 2020Транспорт
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Вчера киевская подземка перевезла 536 тысяч пассажиров.
Киевское метро приходит в себя после карантина / фото УНИАН
Пассажиропоток открытого после смягчения карантина Киевского метрополитена растет стремительными темпами.
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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Столичное метро вчера, в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первых два дня – всего 773 тысячи. То есть, ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек», – сообщил он.
Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.
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