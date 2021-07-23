Уже с 2022 года Mercedes будет иметь электромобили во всех сегментах, в которых представлена компания.

Немецкая компания по производству автомобилей Mercedes-Benz, которая входит в концерн Daimler планирует к 2030 году перейти исключительно на выпуск электромобилей.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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В компании отметили, что это произойдет на тех рынках, где для этого будут созданы соответствующие условия.

Отмечается, что с 2025 года все новые модели будут работать на электричестве.

В то же время, в период с 2025 по 2030 годы компания продолжит выпускаться старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

Также в компании сообщили, что уже с 2022 года Mercedes будет иметь электромобили во всех сегментах, в которых представлена компания.

Как сказано в сообщении, компания в 2022-2030 годах планирует инвестировать более 40 млрд евро в производство электрокаров.

Mercedes-Benz: что необходимо знать

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка транспортных средств и название ряда компаний-автопроизводителей, относящихся автостроительном концерна Daimler AG. Компания специализируется на производстве легковых автомобилей премиум-класса, грузовиков, автобусов и других транспортных средств. Штаб-квартира компании находится в Штутгарте (Германия).

Электромобили в Украине:

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 12% – до более 3 тыс. единиц.

Автор: Павел Степанец