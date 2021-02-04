Компанию не раз упрекали в проблемах с качеством сборки электрокаров.

Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал информацию о проблемах с качеством сборки электрокаров компании.

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Как сообщает 4PDA, бизнесмен дал интервью техническому эксперту Сэнди Мунро, который известен резкой критикой Tesla.

Так, Мунро, анализируя качество сборки автомобиля Tesla Model 3, указал на значительные проблемы, которые можно было встретить еще в 90-х годах у автомобилей Kia. Среди бросающихся в глаза недостатков эксперт указал на неравномерные зазоры между внешними панелями и проблемы с окраской.

Маск согласлился со всеми замечаниями. По его словам, покупать новую Tesla, которая только начинает обретать популярность – не лучшая идея. Бизнесмен признает, что проблемы действительно возникали в моменты налаживания производственных линий компании.

Монро однако отметил, что сравнивал два автомобиля Model 3, купленных с разницей в месяц. И тот, что был приобретён позднее, оказался значительно лучше с точки зрения качества сборки. На это Маск лишь заявил, что в Tesla постоянно работают над поиском и устранением проблем.

Компанию Tesla не раз упрекали в проблемах с контролем качества. В июне прошлого года СМИ обратили внимание на качество нового кроссовера Tesla Model Y. Тогда покупатели жаловались на мелкий брак, пробелы в окраске и не прикрепленное должным образом к каркасу кузова заднее сиденье.

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Автор: Дмитрий Захаров