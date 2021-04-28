Полицейские будут контролировать соблюдение участниками мероприятия правопорядка, карантинных требований и использования запрещенной символики.

Полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева в связи с проведением марша по случаю 76-й годовщины создания Первой украинской дивизии Украинской национальной армии «Галичина».

Как информирует Отдел коммуникации столичной полиции, сегодня в центре столицы запланировано проведение шествия с площади Арсенальной до Майдана Незалежности.

"По маршруту следования колонны будет частично ограничено движение транспорта по улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что полицейские будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и использования запрещенной символики.

Марш в честь создания дивизии "Галичина" в Киеве

На Арсенальной площади в Киеве начинается Марш вышиванок, посвященный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии Украинской национальной армии "Галичина".

На площади собралось около 100 участников мероприятия. Они выстраиваются в колонну, чтобы пройти на Майдан Независимости.

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Автор: Инна Андалицкая