Министерство инфраструктурной политики обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов на железнодорожные грузовые перевозки.

Окончательное решение по тарифам будет принято после общественного обсуждения, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует Mintrans.

Согласно с проектом, тарифы на перевозки грузов первого тарифного класса увеличатся на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 20,4% с 2022 года. Тарифы на перевозки грузов второго тарифного класса предлагают поднять на 8% с 1 сентября 2021 года и на 6,5% с нового года.

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"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году Укрзализныци привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем - рекордные 10 млрд грн", - пояснил Александр Кубраков.

Таким образом бюджет Укрзализныци будет наполняться за счет основных пользователей украинской железной дороги - металлургов. При этом аграрии настаивают на еще большей унификации тарифов.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок - это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", - сказал министр инфраструктуры.

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Автор: Григорий Бондарь