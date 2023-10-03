Город таким образом может сэкономить на транзакциях за выполненные поездки.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов объяснил, почему в Киеве с 4 октября изменятся условия оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН. "Я думаю, что это вопрос чисто технический. Те, кто платят в Киеве за парковку знают, что там также снимается сумма не сразу, когда ты завершил парковку, а где-то в конце месяца одним платежом. Думаю, что это примерно похожая история", - сказал Беспалов.

Кроме того, по его словам, город возможно таким образом пытается сэкономить на транзакциях по выполнению поездки.

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"У города есть договор с оператором процессинга по получению денег с перевода карты на счет. Например, в договоре прописано, что за одну транзакцию надо платить условно 30 копеек. Но если мы сделаем, что одна транзакция это две поездки, то мы таким образом сэкономим вдвое", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что для многих людей будет сюрпризом, что они заплатили за поездку 8 грн, а снялось 16 грн.

"Я думаю, что стоит колл-центру КГГА приготовиться, потому что запросов от пассажиров может быть очень много", - добавил Беспалов.

Изменение оплаты проезда в общественном транспорте Киева

С 4 октября в Киеве меняются условия оплаты проезда в общественном транспорте. Так, с банковских карт будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две поездки вместе.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что данные изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты Apple Pay или Google Pay. Или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Алгоритм списания средств выглядит следующим образом: после первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет проводиться списание по две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую произойдет после 21: 00 того же дня.

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