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"Поезда ржавеют": в мэрии Харькова заявили о намерении запустить метро 12 мая

16:25, 06 мая 2020
Транспорт
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Харьков может запустить метро совсем скоро / metro.kh.ua

Об этом он сообщил "Стране".

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают.  Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- заявил Кернес.

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Он также пожаловался, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы поговорить с ним на эту тему.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет", - сказал городской голова.

Кернес напомнил, что метрополитен в Украине есть всего в трех городах и перевозит по 2 миллиона человек ежедневно. 

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"Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - добавил Кернес.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль рассказал, когда и как заработает метро в Украине, которое было закрыто с началом карантина.

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