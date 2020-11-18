Ожидаемая стоимость проектирования составляет более 70 миллионов гривень.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» разместило тендерное предложение на проектирование второго выхода станции «Вокзальная» и реконструкции существующей станции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своем сайте.

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Примечательно, что предложения от участников принимаются до 20 ноября, т.е. до окончания тендера осталось 2 дня. Сам тендер был объявлен 28 августа.

«Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок», - сказано в сообщении.

Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения объемов финансирования на проведение строительства и реконструкции.

Согласно информации о тендере в системе Prozorro, ожидаемая стоимость реализации проектирования составляет 71,4 млн грн.

Пресс-служба подчеркнула, что реконструкция инфраструктуры станции не проводилась с момента начала работы в 1960 году.

Хронология событий

В сентябре Киевсовет предоставил Европейскому банку реконструкции и развития гарантию для обеспечения выполнения долговых обязательств КП «Киевский метрополитен».

Также в сентябре Киевсовет выделил около 440 млн грн «Киевпасстрансу» и метрополитену на покрытие ущерба в связи с карантинными ограничениями.

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Автор: Павел Степанец