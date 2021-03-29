В киевском метрополитене завершается срок действия транспортных (зеленых) карточек метро.
Читайте такжеЕБРР выделяет 50 миллионов евро на обновление вагонов столичного метроОб этом информирует КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
"Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) карточках метро можно до 31 марта текущего года, в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации №399 от 05.03.2020 года. Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки", - говорится в сообщении.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
- Kyiv Smart Card;
- Бесконтактной банковской картой любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карту Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Приобрести Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Киев цифровой
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Одноразовый QR-билет
Билет можно использовать в бумажном или электронном виде.
Приобрести разовый QR-билет можно:
- в приложении Киев цифровой;
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания
Что этому предшествовало
- Киевский метрополитен в этом году перевоз на 40% меньше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.
- В прошлом году 51 станцию столичного метро покрыли скоростным интернетом.
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