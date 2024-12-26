Эксперты не рекомендуют покупать эти автомобили в 2024 году.

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля для многих водителей. К сожалению, некоторые современные модели довольно часто сталкиваются с поломками.

Эксперты назвали самые ненадежные современные автомобили, сообщает U.S. News & World Report. В издании подчеркнули, что от этих моделей стоит держаться подальше.

Всего в рейтинг вошли 15 автомобилей, которые эксперты не рекомендуют покупать в 2024 году. Согласно исследованиям, эти модели оказались самыми ненадежными.

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ТОП-15 самых ненадежных современных автомобилей:

Land Rover Discovery Sport (2016 год) Land Rover Range Rover Velar (2018 год) Infiniti QX30 (2018 год) Ford Mustang Mach-E (2021 год) Infiniti QX30 (2017 год) Toyota Supra (2021 год) Volvo XC90 (2017 год) Audi e-tron (2021 год) Fiat 500X (2016 год) Chrysler Pacifica Hybrid (2021 год) Chrysler Pacifica (2021 год) Audi Q5 (2021 год) Toyota Prius Prime (2020 год) Toyota Prius (2020 год) Jaguar I-Pace (2019 год)

Land Rover Discovery Sport оказался самым ненадежным автомобилем по мнению экспертов из американской компании J.D. Power. Из 100 баллов модель получила только 57 баллов за свою надежность.

Кроме того, эксперты отметили в своем обзоре, что Land Rover Discovery Sport довольно медленный и имеет низкую плавность хода. Также они заявили, что водителям вряд ли понравится навигационная система модели, которая работает медленно.

Каких других автомобилей рекомендуют избегать эксперты

Ранее эксперты назвали 5 европейских автомобилей, от которых стоит держаться подальше на пенсии. Они выделили модели, которые имеют высокую стоимость ремонта.

Кроме того, были определены 7 моделей авто, которые не стоит покупать в 2025 году. В частности, специалисты рекомендуют держаться подальше от приобретения Chrysler Pacifica 2025 модельного года.

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