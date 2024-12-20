В частности, специалисты рекомендуют держаться подальше от приобретения Chrysler Pacifica 2025 года, а также от гибридной альтернативы.

На автомобильном рынке в 2025 году найдется что-то для любого водителя, независимо от того, хочет ли человек приобрести топливно-эффективный гибрид, или полноразмерный пикап.

Однако, по мнению автомобильных экспертов, есть несколько новых моделей, которых стоит избегать. Ресурс GOBankingRates проанализировал рынок и назвал семь моделей автомобилей 2025 года, которые автомобильные эксперты не рекомендуют покупать.

Nissan Frontier

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Средняя цена на американском рынке: $33 560 – $47 120

Nissan Frontier – это среднеразмерный пикап со стандартным двигателем V6. эксперт в области автомобилестроения и финансов и соучредитель компании Claimsline Эндрю Фрэнкс говорит, что это авто вызывает беспокойство из-за постоянных проблем с трансмиссией и электрическим оборудованием.

"Эти проблемы с трансмиссией могут вызвать определенный дискомфорт во время вождения и даже привести к проблемам со зрением, а также к дорогостоящему ремонту", – говорит он.

Jeep Grand Cherokee L

Средняя цена на американском рынке: $40 830 – $66 835

Jeep Grand Cherokee L – более крупная версия популярного Grand Cherokee. Это среднеразмерный внедорожник, который поставляется с третьим рядом сидений.

"Неисправности в механике подвески, операционных системах, электронике автомобиля и других компонентах могут привести ко многим проблемам. Позвольте добавить, что проблемы с рамой кузова, тревожные звуки и потеря жидкости могут еще больше осложнить ситуацию для владельцев высокими затратами на техническое обслуживание", – акцентирует Фрэнкс.

Land Rover Discovery

Средняя цена на американском рынке: $61 825 – $81 425

Land Rover Discovery – роскошный внедорожник с третьим рядом сидений. Он имеет высокотехнологичный интерьер и надежные возможности, однако модель 2025 года имеет проблемы, которые могут потребовать частых поездок к механику.

По словам Фрэнкса, Land Rover Discovery имеет проблемы как с механикой, так и с электричеством, и они слишком серьезны, чтобы их игнорировать.

Крис Пайл из JustAnswer также отметил, что обычное техническое обслуживание моделей Land Rover является дорогим, а когда они ломаются, счета за ремонт могут быть довольно дорогими.

Volvo XC90 Hybrid

Средняя цена на американском рынке: $58 695 – $80 895

Этот среднеразмерный роскошный кроссовер все еще имеет тот же дизайн, что и предыдущие десять модельных лет. Однако, как сообщает Car and Driver, автомобиль должен получить обновление в первом квартале 2025 года. Эндрю Фрэнкс заметил, что эта модель получила награду за свой стиль и характеристики, но есть некоторые вопросы, связанные с механической и электрической надежностью.

Ford Lightning

Средняя цена на американском рынке: $49,875 – $87,090

Полностью электрический, полноразмерный Ford Lightning не был фаворитом экспертов, и модель 2025 года ничем не отличается. Эксперт по автоиндустрии из CarInsurance.org Мелани Муссон говорит, что учитывая мнение потребителей, Ford берет почти двухмесячный перерыв в производстве Lightning.

"Если вы ищете грузовик из практических соображений, вам нужна модель с бензиновым или дизельным двигателем, потому что она будет работать так, как ожидается. Однако, если вы ищете грузовик, потому что вам нравится, как он выглядит, вы можете быть счастливы с Lightning", – добавила она.

Jeep Wrangler

Средняя цена на американском рынке: $33 990 – $72 240

Самым большим изменением для Jeep Wrangler 2025 года является то, что электрические стеклоподъемники и дверные замки станут стандартными для базовой комплектации Sport. Этот автомобиль популярен, но по словам Муссон, он также известен своей ненадежностью.

"Хотя этот автомобиль разработан для бездорожья, компоненты, которые делают его прочным и способным справиться с бездорожьем, подвержены поломке, а ремонт стоит дорого", – говорит эксперт.

Chrysler Pacifica

Средняя цена на американском рынке: $44 145 – $61 480

Эксперты рекомендуют держаться подальше от приобретения Chrysler Pacifica 2025 года, а также от гибридной альтернативы.

"Гибридная Pacifica подорожает в 2025 году, не получив существенного обновления для устранения проблем, с которыми владельцы сталкивались в течение последних нескольких лет. По сути, она имеет две системы: традиционный двигатель, работающий на газе, и электродвигатель. Это означает, что есть больше вещей, которые могут пойти не так, и они идут не так", – объясняет Мелани Муссон.

В то же время Крис Пайл говорит, что Chrysler Pacific подвержен преждевременным внутренним отказам двигателя, когда двигатель испытывает значительные внутренние повреждения и выходит из строя гораздо раньше, чем ожидалось.

5 марок авто с наименее надежными двигателями

Ранее мы рассказывали о 5 марках авто с наименее надежными двигателями. Они нуждаются в ремонте чаще, чем другие модели.

В перечень вошел популярный бренд Jeep. Хотя эту марку редко считают "роскошной", однако она имеет высокие цены на рынках новых и подержанных автомобилей. При этом по меньшей мере три модели Jeep – Wrangler, Grand Cherokee и Grand Cherokee L – попали в список наименее надежных автомобилей 2024 года по версии Consumer Reports.

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