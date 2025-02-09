Один из самых популярных автомобилей в Украине также попал в рейтинг.

Многие автомобили теряют в стоимости при перепродаже на вторичном рынке. Тем не менее есть и модели, которым удается сохранить большую часть от своей изначальной цены, пишет Express.

Новое исследование, проведенное экспертами издания Auto Express, позволило определить 10 самых ликвидных современных автомобилей. Эти модели можно выгодно продать на вторичном рынке.

По словам экспертов, меньше всего теряет в стоимости при перепродаже на вторичном рынке спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS. Согласно исследованию, за три года эта модель сохраняет 69,64% своей изначальной цены.

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Помимо 718 Cayman GT4 RS в рейтинг вошли еще две модели Porsche - спорткар 911 GT3 (с механической КПП) и кроссовер Macan 2.0T. Они заняли четвертое и десятое места соответственно.

В рейтинг вошел и "народный" кроссовер Dacia Duster, который продается в Украине под брендом Renault. Исследование показало, что эта модель при перепродаже сохраняет 63,35% от своей изначальной стоимости.

В издании подчеркнули, что наиболее ликвидным оказался кроссовер в модификации 1.0 TCe Bi-Fuel Essential. Эта версия может работать на бензине или сжиженном газе.

ТОП-10 самых ликвидных современных автомобилей:

Porsche 718 Cayman GT4 RS - 69,64% Land Rover Defender 110 P300e - 68,79% Mercedes-Benz AMG G63 - 67,95% Porsche 911 GT3 (с МКПП) - 67,79% Bentley Flying Spur V8 - 65,1% Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible - 63,94% Land Rover Discovery Sport P270e - 63,81% Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential - 63,35% Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium - 63,16% Porsche Macan 2.0T - 63,04%

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты порекомендовали отличный японский внедорожник с пробегом. По их словам, эта модель сочетает в себе высокий уровень комфорта и надежность.

Кроме того, эксперт порекомендовал стильный хэтчбек с пробегом. Он заявил, что этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании.

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